Какими вакцинами уже привиты украинцы – данные Минздрава

Самой популярной вакциной от коронавируса в Украине оказалась Comirnaty от Pfizer / BioNTech – этим препаратом сделано 1 715 589 прививок.

Об этом свидетельствуют данные﻿ Министерства здравоохранения Украины.

Следующая по количеству – китайская вакцина CoronaVac (от Sinovac). Этой вакциной сделано 1 423 002 прививки.

На третьем месте – Moderna (1 071 324 прививки). Далее – Covishield (487 187 прививок) и AstraZeneca (438 229 прививок).

Наименьшее число вакцинаций препаратом Janssen (Johnson & Johnson) – всего 16 961.