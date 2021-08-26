Модные ботильоны осени 2021: топ-10 трендовых моделей

Сезон подряд модниц радуют нестандартные дизайнерские решения, модные акценты и необычные цветовые окраски трендовых моделей женских ботильонов. Безусловно, классические модели остаются неизменно актуальными, но их активно вытесняют другие, более интересные модели, которые лучше вписываются в современные образы, сообщает Вона.

Модная цветовая палитра на осенне-зимний сезон 2021/22 практически не имеет никаких ограничений, обувь может иметь стандартное черную окраску или нестандартное яркое. Акцент на обуви может сделать не только яркий цвет или принт, но и декор. В этом сезоне актуальны модели с цепями, бахромой, завязками и шнуровкой, необычной фурнитурой и комбинированными материалами.

На какие модели стоит обратить свое внимание?

Челси

Черные ботинки-челси добавят в осенний образ нотку аристократичности и шика. Однако, актуальны и другие цветовые вариации - белый, коричневый. В этом сезоне делается ставка на массивную платформу яркого цвета.

Army boots

Army boots или армейские ботинки за последние несколько лет стали настолько популярными, что сейчас им присвоено почетное звание "маст-хева". Армейские ботинки придают женскому виду грубости и легко вписываются в любой образ.

С завязками

С легкой руки фэшн-блогера из Дании Пернилом Тейсбек и Bottega Veneta в моду вошло обувь с завязками, с помощью которых любой образ можно сделать ультрамодным, связав завязки вокруг лодыжки.

Острый нос

Острый нос в обувь-несомненный тренд осенне-зимнего сезона 2021/22, который является им не первый год. Это стильно, модно и удобно.

Текстильные

Текстильные ботильоны были в тренде несколько лет назад, но затем неожиданно исчезли из списка основных обувных тенденций. В этом осеннем сезоне они однозначно возвращаются в список. Преимуществом этой пары обуви является своеобразная утонченность и элегантность, основным недостатком - невозможность эксплуатации в дождливую погоду.

Удобный каблук

Теперь ради моды и стиля вовсе не обязательно носить обувь на высоких каблуках, которые создают угрозу женскому здоровью.

Высокая платформа

И снова мир моды сделал круг, вернув на модные подмостки модели на высокой / массивной / тракторной подошве.

Два цвета

Интересным и узнаваемым трендом осеннего сезона 2021 являются стильные двухцветные ботильоны, эта пара обуви является акцентной за счет двух контрастных оттенков материала. Диапазон расцветок значительно шире.

Квадратный нос

В противоположность узкому носку - выступает квадратный. Эта пара обуви стала настоящим маст-хевом последних сезонов, она актуальна в любое время года.

Казаки

В этом модном сезоне стоит обратить внимание на нестандартные цветовые гаммы - сиреневый, изумрудный, красный, желтый, с помощью которых обычные казаки приобретают новое звучание.