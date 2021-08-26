В Украине могут запретить награждать госслужащих

Народный депутат Сергей Власенко (фракция "Батькивщина") предлагает запретить награждать государственных служащих и отменить "почетные звания", сообщает Интерфакс-Украина.

Соответствующий законопроект № 5855 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о сокращении перечня государственных наград Власенко зарегистрировал в парламенте, сообщает сайт Верховной Рады.

Законопроект также предлагает запретить награждение государственными наградами по случаю государственных праздников, юбилеев, годовщин, памятных дат.

Кроме этого законопроект предусматривает, что лица, награжденные или представленные к награждению, имеют право отказаться от них, письменно уведомив об этом президента и (или) орган, уполномоченный на проведение награждения.