Медведчук сделал прическу с закосом "под Гитлера"

Круглосуточный домашний арест, вероятно, пошел на пользу главе политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктору Медведчуку: нардеп посвежел и обзавелся пышной шевелюрой, сообщает Деловая столица.

Кум российского президента Путина и по совместительству народный депутат Украины дал телеинтервью, представ в "обновленном" виде.

Почти часовое выступление Медведчука было посвящено российско-украинским отношениям и критике нынешней власти во главе с президентом Владимиром Зеленским.

В первую очередь у кума Путина поинтересовались, в каком он пребывает настроении и как проводит время "в заточении". Медведчук заявил, что прекрасно понимал, на что он шел, когда стал оппозиционным политиком и что значит борьба с действующей властью. Также, по его словам, он много читает, много слушает, много смотрит и много анализирует.

Вместе с тем телезрители обратили внимание на изменения во внешности пророссийского политика. Как отмечает проект "Телекошмар", "причёска Виктора Медведчука произвела фурор".

"За пять минут получили уже два вопроса о его причёске. Первый – покрасился ли он? Второй – специально ли он сделал такую причёску под возможные усики? Волосы так уложены, что просматривается, скажем так, один диктатор (намек, очевидно, на Адольфа Гитлера). Сложно сказать, что сделал Медведчук с волосами. Может, экспериментирует от скуки" , — говорится в сообщении.

Отметим, что ранее шевелюра Медведчука была менее пышной, местами виднелись залысины, а волосы были намного светлее.

Виктор Медведчук/ТАСС

9 июля Печерский районный суд Киева продлил Медведчуку меру пресечения в виде домашнего ареста до 7 сентября по делу о государственной измене.

13 мая Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения одному из лидеров ОПЗЖ, куму российского президента Виктору Медведчуку в виде круглосуточного домашнего ареста в течение двух месяцев. Офис генерального прокурора просил для подозреваемого в государственной измене арест с альтернативой залога в 300 млн гривен.