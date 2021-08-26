В Украине цены на подсолнечное масло приблизились к оливковому
В Украине цены на подсолнечное масло выше, чем в Польше, Черногории и других странах Европы. Несмотря на то, что страна считается главным экспортерам этой продукции в мире, цены уже доходят до уровня стоимости самого простого оливкового масла, сообщает Обозреватель.
Об этом написал бывший министр финансов Игорь Уманский.
"Цены на масло подскочили еще в начале года с 30-35 гривен за бутылку (0,8 литра) до 70 грн... Следующие полгода правительство или не реагировало, или делало вид, будто вот-вот решит вопрос. А тем временем стоимость подсолнечного масла вплотную приблизилась к стоимости простых сортов оливкового", – написал Уманский.
Отметим, в крупных онлайн магазинах литр самого простого оливкового масла можно купить за 99-97 грн. При этом цены на подсолнечное нерафинированное масло доходят до 85 грн за 900 мл (или 94 грн за литр).
Что еще стоит знать?
- Цены на подсолнечное масло в Украине зависят от мировых. В мире подсолнечное масло резко подорожало, в результате украинские производители начали отправлять больше продукции на экспорт и чтобы им было выгодно обеспечивать внутренние потребности, цены пришлось взвинтить.
- Кабмин действительно не вводил ручное регулирование цены. Вместо этого там пообещали, что следом за мировыми ценами начнут снижаться и украинские.
- Стоимость подсолнечного масла в Украине по состоянию на август оказалась на 35% выше, чем в среднем по Европе. Украинцы платят 2,03 евро (62,86 грн по сегодняшнему курсу), а в Испании стоимость продукта составляет 1,44 евро (45,26 грн), в Польше – 1,2 евро (37,72 грн).
- Украина заняла первую строчку в рейтинге главных экспортеров подсолнечного масла в мире по итогам 2020-го. Больше всего продукта доставили в Индию (31%), Китай (20%) и Нидерланды (10%).