В Украине цены на подсолнечное масло приблизились к оливковому

В Украине цены на подсолнечное масло выше, чем в Польше, Черногории и других странах Европы. Несмотря на то, что страна считается главным экспортерам этой продукции в мире, цены уже доходят до уровня стоимости самого простого оливкового масла, сообщает Обозреватель.

Об этом написал бывший министр финансов Игорь Уманский.

"Цены на масло подскочили еще в начале года с 30-35 гривен за бутылку (0,8 литра) до 70 грн... Следующие полгода правительство или не реагировало, или делало вид, будто вот-вот решит вопрос. А тем временем стоимость подсолнечного масла вплотную приблизилась к стоимости простых сортов оливкового" , – написал Уманский.

Отметим, в крупных онлайн магазинах литр самого простого оливкового масла можно купить за 99-97 грн. При этом цены на подсолнечное нерафинированное масло доходят до 85 грн за 900 мл (или 94 грн за литр).

Сколько стоит подсолнечное масло. Источник: Rozetka

Сколько стоит оливковое масло. Источник: Rozetka

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