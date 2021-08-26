Украинцы отказались от эвакуации из Афганистана на российском самолете

Граждане Украины отказались от эвакуации из Афганистана на самолетах Минобороны РФ, в которых полетели граждане России, Беларуси, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, сообщает Вести.

25 августа появилась информация, что Минобороны России эвакуирует из Афганистана более 500 граждан РФ, стран ОДКБ и Украины четырьмя самолетами военно-транспортной авиации. Однако украинцы отказались лететь на судне РФ.