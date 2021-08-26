На SAAB нашелся новый покупатель

Китайская компания Xiaomi может приобрести известного в прошлом шведского автопроизводителя SAAB, сообщает Autoconsulting.

Производитель гаджетов уже ведет переговоры с фирмой Evergrande Group, которая стала владельцем National Electric Vehicle Sweden (NEVS) в 2019 году. National Electric Vehicle Sweden, в свою очередь, с 2012 года владеет активами марки SAAB, но не имеет прав на его бренд.

Как известно, Evergrande Group хотела самостоятельно производить авто и показала прототипы нескольких электрокаров под брендом Hengchi. Однако за новых требований китайского правительства и долги компании Evergrande Group продала 65-процентов акций NEVS.

В Xiaomi сообщили, что компания ведет переговоры с различными автопроизводителями, но еще не приняла решение, с кем сотрудничать. Кроме того, весной компания заявила о планах выпустить собственный электрокар совместно с концерном Great Wall Motor.

Напомним, с января 2000-го компания SAAB перешла в полную собственность корпорации «Дженерал Моторс». В конце 2011 года SAAB официально объявила о своем банкротстве.