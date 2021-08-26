Немецкий лоукостер Eurowings начнет полеты в Украину

Немецкий лоукостер "Eurowings" начинает полеты в Украину - с 1 сентября будет выполнять полеты по маршруту Дюссельдорф - Киев, сообщает Экономическая правда.

В пресс-релизе международного аэропорта "Борисполь" отмечается, что рейсы по направлению Дюссельдорф-Киев-Дюссельдорф будут выполняться трижды в неделю - по понедельникам, средам и пятницам.

"Немецкий лоукостер осуществляет полеты на современных самолетах Airbus A319. "Eurowings" является одним из дочерних подразделений авиационного холдинга Lufthansa Group" , - добавили в аэропорту.

Первый полет Eurowings осуществит в среду, 1 сентября - самолет авиаперевозчика приземлится в "Борисполе" в 13:00.

Как отмечается в системе бронирования на сайте авиаперевозчика, стоимость билетов на рейс из Киева - от 89,99 евро до 189,99 евро, из Дюссельдорфа - от 49,99 евро до 99,99 евро.