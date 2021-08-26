Каждое четвертое предприятие в Украине является убыточным

По результатам первого полугодия 2021 года, 25,4% крупных и средних предприятий, зарегистрированных в Украине, работают с убытками, сообщает УНИАН.

Об этом сообщила Государственная служба статистики на своем официальном сайте.

Согласно обнародованным материалам, общий убыток предприятий по результатам первого полугодия составил 76,8 млрд грн.

Наиболее убыточными предприятиями стали те, что работают в сфере временного размещения и организации питания (55,3% от общего количества в данном сегменте рынка), искусства, спорта, развлечений и отдыха (53,3%), транспортной, почтовой и курьерской деятельности (44,8%).

Отмечается, что общая прибыль предприятий в первом полугодии составила 461,7 млрд грн, что на 76% больше, чем за аналогичный период прошлого года.