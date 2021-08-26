Украинцы смогут воспользоваться сервисом "Дія" в ЦНАП

Украинцы, которые не имеют гаджетов или доступа к интернету, смогут получать услуги в приложении "Дія" в специально обустроенных местах в Центрах по предоставлению административных услуг (ЦНАП).

Об этом говорится в сообщении﻿ Минцифры.

"В более 1000 ЦНАП администраторы не только предоставляют госуслуги посетителям, но и учат пользоваться порталом "Дія", консультируют и помогают получить услуги онлайн" , – говорится в сообщении.

Среди преимуществ такого нововведения в Минцифры назвали обеспечение всех равным доступом к современным сервисам, уменьшают цифровой разрыв между поколениями и разных населенных пунктов, а также позволяют избегать очередей.