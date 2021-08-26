Chery показала бюджетный электромобиль QQ

Официальная премьера электромобиля QQ третьего поколения с «цифровой экосистемой» состоится на автошоу в Чэнду, сообщает Автоцентр.

Новый электромобиль под названием Chery QQ Ice Cream получил угловатый кузов с традиционной для «батарейных» автомобилей закрытой панелью на месте традиционной решетки радиатора.

На предоставленных производителем фото, компактный электромобиль с округлой светодиодной оптикой с U-образными элементами выглядит немного игрушечным. Округлой формы у электрокара и боковые зеркала заднего вида, а дополняет образ – контрастная черная крыша.

Снимков салона нет, однако известно, что кроме QQ Ice Cream, Chery представит новую «цифровую экосистему» для обмена данными между автомобилями марки. Кроме того, технология будет предусматривать интеграцию ряда сервисов Alibaba через облачное хранилище.

В движение новый Chery QQ будет приводить электромотор скромной мощностью 27 л.с. Ну а комплект литий-железо-фосфатных батарей позволит проезжать на одном заряде аккумулятора 175 км.