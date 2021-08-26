Разведчики раскрыли детали атаки, готовившейся в аэропорту Кабула
Террористы афганского филиала террористической организации "Исламское государство" так называемый "Велаят Хорасан" готовили нападение в аэропорту в Кабуле. Боевики под руководством Пакистана хотели нанести удар по силам НАТО, чтобы спровоцировать эскалацию конфликта, сообщает Обозреватель.
В разведывательной записке, собранной ЦРУ, сообщается, что готовились четыре машины, начиненные взрывчаткой.
Отмечается, что террористы планировали взорвать авто у ворот, где находятся тысячи беженцев и солдаты НАТО. После первого взрыва, планировались еще три, чтобы увеличить количество жертв и даже спасателей, которые прибыли бы на место ЧП.
Как подтвердили изданию la Repubblica два разных и квалифицированных источника в разведке союзников США, предупреждению о теракте предшествовали как минимум два других сообщения. Так, террористы планировали до 31 августа устроить резню в аэропорту. Также планировался запуск ракеты по периметру территории аэропорта.
"В настоящий момент и с учетом тех нескольких часов, которые у нас впереди, никто не может реально оценить, насколько конкретна и неминуема угроза, указанная в недавних предупреждениях. Но никто не настолько сумасшедший, чтобы думать, что это блеф", – сообщил изданию источник.
Сообщения о возможных терактах объясняют усиление мер безопасности даже среди талибов.
"Внутри аэропорта и на улицах Кабула, где патрулирование талибов становится все более и более навязчивым из-за запрета афганцам приближаться к взлетно-посадочным полосам с настоящего момента и до 31 августа", – отмечает издание.
Однако источник издания добавил, если данные о теракте окажутся блефом, то несложно будет вычислить, кто стоит за дезинформацией.
"Это несложно. Просто составьте список стран, которые хотят, чтобы мы немедленно покинули Кабул. Сами талибы. Но также Пакистан, Россия, Китай, Турция", – сообщил собеседник издания.