Разведчики раскрыли детали атаки, готовившейся в аэропорту Кабула

Террористы афганского филиала террористической организации "Исламское государство" так называемый "Велаят Хорасан" готовили нападение в аэропорту в Кабуле. Боевики под руководством Пакистана хотели нанести удар по силам НАТО, чтобы спровоцировать эскалацию конфликта, сообщает Обозреватель.

В разведывательной записке, собранной ЦРУ, сообщается, что готовились четыре машины, начиненные взрывчаткой.

Отмечается, что террористы планировали взорвать авто у ворот, где находятся тысячи беженцев и солдаты НАТО. После первого взрыва, планировались еще три, чтобы увеличить количество жертв и даже спасателей, которые прибыли бы на место ЧП.

Как подтвердили изданию la Repubblica два разных и квалифицированных источника в разведке союзников США, предупреждению о теракте предшествовали как минимум два других сообщения. Так, террористы планировали до 31 августа устроить резню в аэропорту. Также планировался запуск ракеты по периметру территории аэропорта.

"В настоящий момент и с учетом тех нескольких часов, которые у нас впереди, никто не может реально оценить, насколько конкретна и неминуема угроза, указанная в недавних предупреждениях. Но никто не настолько сумасшедший, чтобы думать, что это блеф", – сообщил изданию источник.

Сообщения о возможных терактах объясняют усиление мер безопасности даже среди талибов.

"Внутри аэропорта и на улицах Кабула, где патрулирование талибов становится все более и более навязчивым из-за запрета афганцам приближаться к взлетно-посадочным полосам с настоящего момента и до 31 августа", – отмечает издание.

Однако источник издания добавил, если данные о теракте окажутся блефом, то несложно будет вычислить, кто стоит за дезинформацией.