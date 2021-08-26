Медведчук: Украина использует российский газ, который покупает в ЕС

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук, подозреваемый в государственной измене, заявил, что Украина использует российский газ, который закупает в Европе, сообщает Рубрика.

"Я хочу обратить внимание на серьезную проблему – сегодня Украина получает газ из России. Не напрямую, но с прямых поставок. Что происходит? Газ, который транзитируется в Европе, он отбирается на территории Украины, а сделки по покупке этого газа заключаются с теми европейскими странами, которые являются потребителями российского газа. То есть он не идет в Европу, он остается в Украине. И таким образом мы получаем фактически 10-14 миллиардов в год. Именно этого газа!" , — сказал он.

Он говорит, что украинская власть лукавит, когда отрицает использование российского газа.

Стоит отметить, подавляющее большинство импортного газа Украина покупает на своей западной границе, то есть это газ российского происхождения.