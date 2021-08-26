Саммит Крымской платформы: Украина будет работать по пяти направлениям
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что после запуска Крымской платформы Украина продолжит работу на пяти направлениях, сообщает РБК-Украина.
По его словам, саммит Крымской платформы - это начало большой работы, которая будет разворачиваться по пяти направлениям:
- укрепление международной политики невизнання попытки аннексии Крыма
- применение санкций
- противодействие нарушению прав человека
- обеспечения безопасности и свободы судоходства
- преодоления экономических и экологических последствий оккупации.