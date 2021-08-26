Саммит Крымской платформы: Украина будет работать по пяти направлениям

Саммит Крымской платформы: Украина будет работать по пяти направлениям

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что после запуска Крымской платформы Украина продолжит работу на пяти направлениях, сообщает РБК-Украина.

По его словам, саммит Крымской платформы - это начало большой работы, которая будет разворачиваться по пяти направлениям:

  • укрепление международной политики невизнання попытки аннексии Крыма
  • применение санкций
  • противодействие нарушению прав человека
  • обеспечения безопасности и свободы судоходства
  • преодоления экономических и экологических последствий оккупации.

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