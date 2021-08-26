Крымская платформа стала поражением для России - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что запуск Крымской платформы стал поражением для России. Но работа продолжается, сообщает РБК-Украина.

По его словам, вопрос Крыма наконец-то сдвинулись с места.

"Запуск Крымской платформы стал поражением для России" , - заявил Кулеба.

Отметим, на прошлой неделе состоялся саммит Крымская платформа, в котором приняли участие представители более 40 стран. Главной темой стала деоккупация полуострова.

Автор: Анастасия Рокитна