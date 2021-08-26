Минздрав подготовился к новой волне COVID-19

Главный санитарный врач страны Игорь Кузин заявил, что в Украине растет количество инфицированных коронавирусом "Дельта". Минздрав уже подготовился к новой волне коронавирусной инфекции. Заявление Кузина опубликовала пресс-служба министерства, сообщает Зеркало недели.

По словам главного санитарного врача, 5 августа в Украине суммарно насчитывалось 147 инфицированных штаммом "Дельта". Однако уже 20 числа их число возросло до 520.

Кузин утверждает, что система здравоохранения в течение всего лета готовилась к возможным вызовам новой волны.

"Сейчас система здравоохранения готова реагировать на вызов новой волны COVID-19, вызванной "Дельта" штаммом коронавируса. Но помните, что обычные профилактические мероприятия (ношение масок, мытье рук, использование антисептиков, соблюдения физической дистанции) смогут защитить вас и ваших родных от инфицирования COVID-19, а вакцинация - обезопасит от тяжелого течения болезни, госпитализации или смерти от COVID-19", — сказал главный санитарный врач.

Кузин также рассказал, что в Украине подготовили 256 больниц, где больные коронавирусом могут получить необходимую помощь.