Оля Полякова раскрыла "фишки" платья к концерту на День Независимости

Певица Оля Полякова поделилась, что на белое платье хрупкой птицы, в котором она выступала на большом концерте в Киеве ко Дню Независимости Украины, понадобилось 70 метров перьев, сообщает УНИАН.

На платье была яркая символичная деталь, поделилась артистка на своей странице в Instagram. По ее словам, размещенный на платье красный цветок символизирует печаль и разбитое сердце девушки.

"...В пошиве было использовано 70 метров перьев, каждый ярус на корсете и головном уборе выложен, скомпонован по длине пера и сшит вручную" , – поделилась исполнительница.