Выходные и календарь праздников в сентябре

Первое сентября - единственный день, который отмечают во всей стране. Но он не подарит нам дополнительных выходных. Зато все школьники страны отпразднуют День знаний на торжественной "линейке" и для многих из них в этом году прозвучит первый школьный звонок, сообщает УНИАН.

Выходные дни сентября 2021 - подробнее о датах

Всего в сентябре 30 календарных дней. Из них 22 рабочих, 8 выходных. Украинцы будут работать 1-3; 6-10; 13-17; 20-24 и 27-30 сентября. Отдохнуть получится по субботам и воскресеньям, а именно: 4-5; 11-12; 18-19 и 25-26 сентября.

Несмотря на то, что граждане нашей страны не получат дополнительных выходных дней, в сентябре их ждет масса других праздничных дат.

Выходные в сентябре - календарь праздников

1 сентября - День знаний;

2 сентября - День нотариата;

6 сентября - Международный день предпринимателя;

8 сентября - День солидарности журналистов;

9 сентября - Международный день красоты;

12 сентября - День программиста; День физкультуры и спорта;

13 сентября - День танкиста;

16 сентября - День HR-менеджера;

17 сентября - День спасателя;

19 сентября - День фармацевта;

21 сентября - День мира;

27 сентября - День машиностроителя; День туризма; День воспитателя;

30 сентября - День переводчика; Всеукраинский день библиотек.

Отмечать торжества и важные события будут и православные верующие: