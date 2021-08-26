В Афганистане Талибан захватил более 100 военных вертолетов

Талибы захватили более 100 вертолетов российского производства, которые американские военные поставили афганской армии, сообщает Укринформ.

"Талибан захватил в Афганистане более 100 вертолетов Ми-17 российского производства", - цитирует издание главу "Рособоронэкспортер" Александра Михеева.

Вертолеты, о которых идет речь, были поставлены американскими военными афганским вооруженным силам, поскольку были дешевле и проще, чем вертолеты американского производства UH-60 Black Hawk.

Михеев заявил, что захваченный талибами парк вертолетов большой, но для использования этих вертолетов нужны ремонт, техническое обслуживание и запасные части. Он предположил, что большинство из этих вертолетов может быть уже непригодным для использования.

"Талибан захватил несколько самолетов, вертолетов и ракет, которые использовали США в Афганистане", - сообщает издание со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

По данным телеканала, США ожидают завершения процесса эвакуации для принятия решений по операциям, включая уничтожение военных складов в Афганистане.