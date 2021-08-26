В Италии могут ввести обязательную вакцинацию от COVID-19

В Италии власти рассматривают возможность введения обязательной вакцинации от коронавируса. Решение о том, действительно ли это необходимо, должны принять в октябре в зависимости от количества сделанных прививок за месяц, сообщает Обозреватель.

Так, соответствующий закон могут принять, если к 15 сентября в стране будет вакцинировано менее 80% населения. На данный момент вариант считается запасным.

Для максимального увеличения охвата вакцинации от коронавируса для людей старше 12 лет правительство планирует на первом этапе усилить "зеленый пропуск", распространив его действие на государственные должности, общественный транспорт и частные рабочие места. То есть для того, чтобы ходить на работу или пользоваться транспортом, нужно будет предоставлять отрицательный тест на COVID-19 или справку о вакцинации.

Отмечается, что около 7-8 миллионов граждан считаются вообще невакцинированными и, вероятно, могут быть иммунизированы только в случае обязательной кампании.