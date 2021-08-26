Ощадбанк продлил действие платежных карточек переселенцев
Ощадбанк продлил действие платежных карточек внутренне перемещенных лиц до 1 октября 2021 года.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Карточки внутренне перемещенных лиц, которые обслуживаются по тарифному пакету "Мой счет", срок действия которых истекает во время карантина, не будут блокироваться до 1 октября 2021 года.
В банке напомнили, что продолжают перевыпуск карт по графику и доставляют их в отделения.
"Если вы получили SMS от Ощадбанка, то ваша перевыпущенная карта уже в отделении. Если вы не смогли забрать новую карту в отделении, вы можете и в дальнейшем рассчитываться старой карточкой до 1 октября 2021 года", - написала пресс-служба.