Рози Хантингтон-Уайтли показывает, с чем сочетать трикотажное платье осенью

Трикотажное платье уже давно стало элементом базового гардероба, который сочетается с мюли, кроссовками и сапогами. Дизайнеры каждый сезон могут менять фасоны трендовых платьев, но трикотажное изделие всегда остается вне времени, сообщает 24 Канал.

Супермодель Рози Хантингтон известна всем своей страстью к моде. В своем инстаграме знаменитость показала, с чем можно носить трикотажное платье осенью.

Новое стильное сочетание, которое можно повторить совсем скоро – Рози продемонстрировала на себе. Она надела белое трикотажное платье длины макси с открытой спиной. Сверху супермодель надела светло-серый жакет, в котором подтянула рукава. Волосы Рози распустила, а на лице сделала эффектный макияж. Она нарисовала глаза темными тенями, а губы – насыщенной вишневой помадой.

Фото с инстаграма супермодели