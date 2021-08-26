Кулеба ответил Лаврову на обвинение в "приватизации" истории

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил российскому коллеге Сергею Лаврову на заявление о "присвоении" истории, сообщает Корреспондент.

Накануне Лавров заявил, что Украина "приватизировала" День крещения Руси.

"Российские коллеги, Украине в отличие от вас не нужно ничего приватизировать. Мы как были на своей земле тысячи лет, так и остаемся на ней. Это вы пытаетесь присвоить чужую историю, чужие блюда, чужую культуру. Украина была, есть и будет" , - заявил Кулеба.

Он отметил, что уже сотни лет Москву пытаются называть центром.

"Два Киева нет. Есть один Киев и это украинский Киев. Это столица украинского государства. Он с самого начала был столицей Древней Руси. Это наша история. Наше настоящее. Наше прошлое" , - заявил он.

Также Кулеба назвал "очень нервной" реакцию РФ на указ о введении Дня украинской государственности.