Кулеба ответил Лаврову на обвинение в "приватизации" истории

Кулеба ответил Лаврову на обвинение в "приватизации" истории
Фото: Facebook Дмитрия Кулебы

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил российскому коллеге Сергею Лаврову на заявление о "присвоении" истории, сообщает Корреспондент.

Накануне Лавров заявил, что Украина "приватизировала" День крещения Руси.

"Российские коллеги, Украине в отличие от вас не нужно ничего приватизировать. Мы как были на своей земле тысячи лет, так и остаемся на ней. Это вы пытаетесь присвоить чужую историю, чужие блюда, чужую культуру. Украина была, есть и будет", - заявил Кулеба.

Он отметил, что уже сотни лет Москву пытаются называть центром.

"Два Киева нет. Есть один Киев и это украинский Киев. Это столица украинского государства. Он с самого начала был столицей Древней Руси. Это наша история. Наше настоящее. Наше прошлое", - заявил он.

Также Кулеба назвал "очень нервной" реакцию РФ на указ о введении Дня украинской государственности.

"Чрезвычайно нервная реакция прозвучала от моего коллеги Сергея Лаврова и вообще из России. Это нормально, мы должны относиться к этому спокойно. Безусловно, для всех людей, не лишенных здравого смысла и понимания истории, комментарии министра иностранных дел РФ относительно этого указа президента Украины и вообще по украинской истории являются неуместными, исторически некорректны", - сказал он.
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