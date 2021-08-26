Третий за неделю: в Одесской области сменился глава полиции

В Одесской области Главное управление Национальной полиции возглавил генерал ІІІ ранга Николай Семенишин. Он сменил Олега Беха, сообщает Деловая столица.

Отметим, ранее Семенишин возглавлял ГУ НП в Донецкой области. Служит в органах внутренних дел с 1990 года.

В 2010 году ушел на пенсию по выслуге лет, но после Революции достоинства вернулся в органы. С тех пор успел поруководить милицией и полицией в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Донецкой областях.

Напомним, 20 августа подали в отставку начальники Главных управлений Нацполиции Украины в Черновицкой и Харьковской областях.