Перфекционизм может стать причиной многих заболеваний

Эксперты пришли к выводу, что перфекционисты рискуют собственной жизнью. Как выяснилось, люди, которые стремятся выполнить любое задание идеально и не прощают себе ошибок, гораздо быстрее выгорают, что приводит к заметному ухудшению здоровья, сообщает Menslife.

Группа научных работников провела масштабный анализ данных более сорока научных работ, над которыми ученые работали в течение последних двадцати лет. Каждая из этих работ являлась детальным исследованием темы перфекционизма. Подведя итоги своего анализа, специалисты обнаружили, что стремление к идеалу во всем способно оказать на человека самое неожиданное влияние.

Конечно, нельзя не отметить тот факт, что желание во всем достигать перфекционизма приносит человеку пользу. Люди, стремящиеся выполнить свою работу самым лучшим образом, задают себе высокую планку, благодаря чему зачастую добиваются более впечатляющих результатов и достигают успеха в собственных начинаниях. Но, увы, перфекционизм имеет и обратную сторону.

Так, настойчивое желание справиться с любой работой идеально нередко провоцирует появление страха допустить какие-либо ошибки или сделать что-то не эталонно. Перфекционист постоянно пребывает в психологическом напряжении, становясь все более тревожным и нервным. В случае, если человеку по каким-то причинам не удается справиться с поставленной целью, он испытывает чрезмерную психологическую нагрузку и впадает в затяжную депрессию, которая нередко провоцирует развитие ряда опасных болезней и становится причиной преждевременной смерти.

Именно по этой причине психологи советуют не принимать близко к сердцу мелкие неурядицы или ошибки. Напротив, ошибаясь, человек получает бесценный опыт, который в будущем может очень сильно помочь в новых начинаниях.