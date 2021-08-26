Новейший спорткар BMW провалил лосиный тест (видео)

Новый BMW M4 Competition испытали лосиным тестом и результаты оказались не очень удачными, сообщает АвтоПортал.

Заднеприводной спорткар БМВ неожиданно оказался весьма сложным в управлении.

Дело в том, что при прохождении маневра у BMW M4 Competition проявлялся серьезный занос задней оси, и система стабилизации не всегда могла с ним справиться. Лучший результат 510-сильного купе – 76 км/ч, и в этом заезде водителю пришлось «ловить» заднюю часть авто. А ведь за рулем сидел профессионал.

Напомним, лосиный тест – маневр по быстрому объезду внезапно появившегося на дороге препятствия. Отличная оценка ставится за скорость 77 км/ч и выше. Рекордным же является показатель Tesla Model 3 – 83 км/ч.