Модные сочетания цветов 2022 в интерьере кухни

Определиться с модным сочетанием цветов 2022 в интерьере кухни гораздо проще. Поскольку это помещение предназначено для приготовления и потребления пищи, то цветовая гамма должна поднимать настроение и улучшать аппетит, сообщает Дом мечты.

В 2022 году при оформлении интерьера кухни стоит задуматься об использовании следующих цветов: желтый, зеленый, серый, бежевый, оранжевый. Их можно комбинировать со светло-голубым, красным и прочими. Важно создать атмосферу уюта.

Слишком яркие и насыщенные тона на кухне могут отрицательно влиять на пищеварение и даже снижать аппетит. Поэтому аккуратно используйте цветовые акценты.

Изменение цветовых комбинаций приводит к полному преображению помещения.

Тонкостей при выборе цветовой палитры 2022 – множество. Один и тот же цвет может по-разному выглядеть в разных углах комнаты – в одном быть ярче, в другом – менее насыщенным.