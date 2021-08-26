Наращиваем мышцы и сжигаем калории: взрывная тренировка с гантелями

Построение тела своей мечты – настоящий марафон. Поэтому мы призываем тебя не останавливаться на полпути. А помочь тебе в этом могут различные упражнения, которые будут держать тело в тонусе. И именно о таком комплексе мы расскажем далее, сообщает 24 Канал.

Упражнениями поделился танцующий фитнес-тренер Ник Уолкер. Эта тренировка особенно ценна тем, что для ее выполнения тебе необходимы только гантели. Не забывай разогреться, чтобы избежать травматизма во время тренировки!

Ник Уолкер отмечает, что использование тренировок для всего тела поможет тебе по-разному – в общем развитии силы и стабильности, наборе мышечной массы, а также сжигании жира.

Тренировка всего тела

Обратный выпад со сгибанием рук: 3 подхода по 12 повторений на каждую ногу. Приседания с прессом от груди: 3 подхода по 15 повторений. Подъемы руки в планке: 3 подхода по 10 повторений на каждую руку. Высокие отжимания: 3 подхода по 12 повторений.

Совет: не забывай отдыхать в течение 30 – 45 секунд между подходами.

Смотри на видео, как выполнять мощный суперсет от Ника Уолкера:

Попробуй выполнять эти упражнения как суперсет или добавлять к своей повседневной программе тренировок. С их помощью ты сможешь разнообразить свой тренировочный план, который позволит поддерживать в тонусе твои мышцы.