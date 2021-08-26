Обнаружены останки неизвестной популяции древних людей

Открытие ставит под сомнение существующую теорию о миграции первых Homo sapiens в Индонезию, Австралию и Океанию, сообщает Корреспондент.

Международная группа палеогенетиков исследовала ДНК из останков молодой женщины, которая умерла на Сулавеси около семи тысяч лет назад, и выяснила, что она относится к ранее неописанной популяции охотников-собирателей, предки которых могли прийти на остров раньше папуасов, австралийских и тасманийских аборигенов. Статья с результатами работы ученых была опубликована в журнале Nature, пишет N+1.

Считается, что заселение Индонезии, Австралии и Океании первыми популяциями Homo sapiens из Юго-Восточной Азии произошло около 50 тысяч лет назад и на многие из них оказало влияние скрещивание с денисовцами.

Селина Карлхофф из Института истории человечества Общества Макса Планка совместно с коллегами из Австралии, Германии, Индонезии, Малайзии и Южной Кореи провела генетическое исследование останков женщины 17-18 лет, обнаруженных в 2015 году в пещере Леанг Паннинге.

Генетики сумели извлечь ДНК из части височной кости и обнаружили, что большую часть генома составляют гены древней азиатской популяции. При этом денисовских генов было намного меньше, чем у большинства коренных австралийцев и папуасов.

"Это стало неожиданностью, потому что нам известно о распространении современных людей из Восточной Азии в островной регион, но это произошло намного позже, около 3500 лет назад" , – подчеркнула Карлхофф.

Результаты исследования показали, что геном женщины относится к ранее неописанной популяции.

Ученые предполагают, что останки могут происходить из местной популяции охотников-собирателей, которая существовала на Сулавеси до заселения предками папуасов, австралийских и тасманийских аборигенов, то есть не менее 50 тысяч лет назад.