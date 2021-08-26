Пропагандисты RT дорисовали беженцам из Афганистана автоматы и гранатометы

Российский пропагандистский ресурс RT, входящий в структуру государственного агентства "Россия сегодня", дорисовали беженцам из Афганистана, прибывшим в Бельгию, автоматы и гранатометы, сообщает Новое время.

На соответствующее фото обратили внимание пользователи Twitter.

Оригинальный снимок принадлежит агентству Reuters.

На нем запечатлена семья афганских беженцев с детьми, прибывшие на бельгийскую военную базу Мельсбрук после эвакуации из Кабула в связи с его захватом боевиками террористического движения Талибан.

"Некоторые террористы получают бесплатный проезд из Афганистана?", — написали российские пропагандисты в комментарии к обнародованному снимку.

И хотя обнародовано россиянами фото содержит вертикальный строка, сообщает, что изображение на нем видредактовано, прочитать миллиметровый текст на экране смартфона без увеличения практически невозможно.

После разгоревшегося в соцсетях скандала, сотрудники RT решили удалить провокационный пост.

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