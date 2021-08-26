Пропагандисты RT дорисовали беженцам из Афганистана автоматы и гранатометы

Российский пропагандистский ресурс RT, входящий в структуру государственного агентства "Россия сегодня", дорисовали беженцам из Афганистана, прибывшим в Бельгию, автоматы и гранатометы, сообщает Новое время.

На соответствующее фото обратили внимание пользователи Twitter.

Nothing to see here, just Russian state broadcaster RT photoshopping weapons and explosives onto an image of an innocent Afghan refugee family to portray them as terrorists. pic.twitter.com/jLRDs5WlHo — Jimmy (@JimmySecUK) August 25, 2021

Оригинальный снимок принадлежит агентству Reuters.

A girl skips across the tarmac as people evacuated from Afghanistan arrive at Melsbroek military airport in Belgium. More images of the frantic evacuations out of Kabul: https://t.co/XseJluhb2l ???? Johanna Geron pic.twitter.com/f8DtOXpP4K — Reuters Pictures (@reuterspictures) August 25, 2021

На нем запечатлена семья афганских беженцев с детьми, прибывшие на бельгийскую военную базу Мельсбрук после эвакуации из Кабула в связи с его захватом боевиками террористического движения Талибан.

"Некоторые террористы получают бесплатный проезд из Афганистана?" , — написали российские пропагандисты в комментарии к обнародованному снимку.

И хотя обнародовано россиянами фото содержит вертикальный строка, сообщает, что изображение на нем видредактовано, прочитать миллиметровый текст на экране смартфона без увеличения практически невозможно.

После разгоревшегося в соцсетях скандала, сотрудники RT решили удалить провокационный пост.