Судороги: как унять мышечные спазмы

Мышечные спазмы и судороги бывают из-за плохого кровоснабжения мышц, недостаточности кальция в пище или его плохого усвоения, недостаточности паращитовидной железы, действия холода. Чаще всего этим страдают меланхолики, особенно в холодную, сухую и ветреную погоду, сообщает Академія Здоров'я.

В этой статье вы узнаете несколько несложных способов, которые помогут снять мышечные спазмы и судороги.

Рефлексотерапия.

При судороге мышц верхней части тела, например, если свело предплечье или палец кисти, взять другой рукой за верхнюю губу и сжать ее посредине большим и указательным пальцами. Если судорога сводит мышцы нижней части тела или палец на ноге, – сжать посредине нижнюю губу. Можно даже просто достаточно сильно, но не вызывая резкой боли, сжать губу в течение 30 секунд, и это поможет снять спазм. Попробуйте просто прикусить верхнюю или нижнюю губу, в зависимости от места спазма.

Массаж.

Нанесите на мышцу немного масла и слегка помассируйте ее. Можно использовать кунжутное или горчичное масло. После растирания маслом приложите к мышце что-нибудь теплое, например бутылку с горячей водой, но только не электрическую грелку.

Массаж пальцев рук.

При спазмах мышц ног активно растирать и разминать средний и безымянный пальцы на обеих руках, а при спазмах рук – указательный и мизинец.

Смазывание подошв.

При судорогах в ногах смазывать утром и вечером подошвы ног соком свежего лимона, ничем не вытирать. Надевать носки и обувь только после высыхания подошв. Курс лечения не более 2-х недель.

Ванны.

Если свело мышцу ступни, опустить ее в таз с теплой водой, в которую добавить 1-2 ст. л. соли. - Хорошо расслабляет мышцы горячая ванна с имбирем и питьевой содой (2/3 чашки питьевой соды и 1/4 чашки имбиря на полную ванну воды).

Минеральные добавки.

Часто мышцы сводит при кальциевой недостаточности. Попробуйте принимать биологически активные добавки кальция, магния и цинка, чтобы получать ежедневно примерно 1200 мг кальция, 600 мг магния и 60 мг цинка. Принимать добавки перед сном.

Образ жизни.

Не допускать напряжения мыслей из-за страха. Избавляться от «зажатости». Избегать переохлаждения.

Питание.

Чашка теплого молока перед сном особенно полезна. Увеличить потребление продуктов, богатых магнием и кальцием. Прекрасный препарат с максимальным содержанием кальция, магния и селена – измельченная скорлупа перепелиных яиц. За неимением перепелиной, можно использовать скорлупу куриную. Если яйцо куплено в магазине, желательно прокалить скорлупу в духовке или просто на сковородке. Растереть скорлупу лучше в ступке. Принимать порошок следует с утренней едой – творогом или кашей. Дозировка – от 1,5 до 3 г ежедневно, в зависимости от возраста.

Фитотерапия.

Пить чай из ромашки или окопника. Это поможет расслабить мышцы. Можно смешать травы в равных частях. 1/3 ч. л. смеси на чашку воды. 2 ст. л. цветков липы мелколистной варить 10 мин в 400 мл воды и выпивать 400-600 мл на ночь с медом.

﻿1-2 ч. л. размельченного сухого тысячелистника залить 250 мл кипятка, настоять 5 мин, процедить и подсластить по вкусу медом. Принимать настой по 200 мл 3 раза в день.