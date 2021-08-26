Элитные общежития для студентов и выходные на 2022 год: что принял Кабмин

Кабмин 26 августа начался с поздравлений. Премьер -министр Денис Шмыгаль еще раз поздравил украинцев с днем независимости и вспомнил о "впечатляющем параде", который все могли увидеть. Шмыгаль подправил также наших параолимпийцев, которые завоевали за один день в Токио 8 медалей.

Еще одна важная тема - Крымская платформа, в рамках которой было проведено ряд встреч в иностранными делегациями. Отдельно Шмыгаль упомянул встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель, на которой обсуждалась тема Северного поток-2. Денис Шмыгаль подтвердил, что позиция Украины остается неизменной - СП-2 - политический проект России, которые невыгоден ни Украине, ни Европе.

Также премьер коснулся темы нового учебного года. Он стартует с 1 сентября в обычном режиме. В то же время идет закупка ноутбуков для учителей на случай дистанционки - на эту программу выделено миллиард гривен.

Агитация на референдуме

Кабмин согласовал законопроект, которым вносятся изменения в ряд законодательных актов в связи с принятием закона о всеукраинском референдуме.

В частности, прописали, что политические партии могу принимать участие в референдумах, для чего должны создаваться фонды по агитации. Отчеты по использованию средств этих фондов подаются в Центральную избирательную комиссию и НАЗК.

Отдельный законопроект, который утвердили на Кабмине, касается административных нарушений при подаче отчетности. За нарушения сроков по отчетности хотят предусмотреть штраф от 300 до 400 необлагаемых минимумов.

Реестр террористов

Правительство также согласовало законопроект о том, какие организации считать террористическими. Критерии следующие: если хотя бы один человек, который является членом организации или ее бенефициар подозревается в связях с террористами, организацию уже включат в список террористических.

Кроме того, в Украине хотят создать базу террористических организаций. Составлять такой перечень будет СБУ, а порядок создания базы должен определить Кабмин.

Оценка за деньги

Минюст получит дополнительные источники для заработка.

Научно-исследовательские подразделения Минюста получили право предоставлять новые платные услуги. Согласно новому постановлению Кабмина, за деньги можно будет заказать экспертизу проектной документации на строительство объектов, оценку имущества, денежную оценку земли, рецензирование отчетов.

Сейчас перечень платных услуг от научно-исследовательских подразделений Минюста включает, в частности, подготовку научных кадров, повышение квалификации, проведение семинаров, конференций и пр.

Помощь ветеранам по суду

Кабмин согласовал перераспределение средств на выполнение Министерством социальной политики судебных решений на 2021 год.

Речь идет, в частности, о решении Верховного суда от 29 сентября прошлого года по делу о выплате денежной помощи ветеранам и жертвам нацистских преследований. ВС постановил, что такие компенсации должны выплачиваться до 5 мая каждого года в размерах, предусмотренных законодательством, чего не было сделано. Теперь Минсоцполитики должен провести эти выплаты, для чего планируется использовать средства специальной бюджетной программы на 100 млн гривен.

Отмена дипломов

Кабмин прописал, как будут отменять дипломы о высшем образовании и присвоении квалификации. В постановлении правительства указано, что в случае выявления случаев нарушения академической добропорядочности ранее выданные дипломы могут аннулировать. Под академической недобропорядочностью подразумевается, скажем, плагиат в аттестационной работе, к примеру, дипломной

Выявлять такие нарушения будут специальные комиссии при вузах. Причем, могут отменять дипломы даже тех вузов, которые уже прекратили существование. Но дипломированный специалист, которого заподозрят в академической нечестности может отказаться от диплома и добровольно - для этого нужно подать соответствующее заявление в специальную комиссию.

Если диплом аннулирован, информация об этом будет вносится в Единую государственную электронную базу по вопросам образования. Оставшийся без диплома специалист сможет восстановить свою квалификацию - для этого нужно будет пройти повторную аттестацию.

Первый взнос за туристов

Украина заплатит порядка 4 тысяч евро в качестве взноса в Расширенное соглашение ЕС по культурным маршрутам. Наша страна присоединилась к этому соглашению с феврале 2021 года.

Данное соглашение прописывает популяризацию "европейской идентичности через знание общего культурного наследия" . Оно предусматривает создание специальных культурных маршрутов, которые раскручиваются среди туристов. Чем именно Украине будет полезно участие в европейской программе на данном этапе, какие новые культурные маршруты у нас появятся и будут ли они способствовать развитию туризма - пока неясно.

Детский лагерь для Нацполиции

Нацполиция получила на баланс новый объект - оздоровительных детский лагерь "Променистый". Ранее его курировало МВД. Но, как указано в пояснительной записке, так отдыхали, в основном, дети полицейских. Поэтому лагерь решили передать Нацполиции. В Кабмине рассчитывают, что свой оздоровительный лагерь будет способствовать "нормальному психологическому климату в семьях полицейских" , а это в свою очередь позволит им более эффективно выполнять свои прямые обязанности.

Но и содержать лагерь теперь должна Нацполиция, причем, дополнительного финансирования на это не выделили - все в рамках уже прописанного для полиции бюджета.

Как будем отдыхать в 2022 году

Кабмин решил как украинцы будут отдыхать в следующем году. Согласно распоряжению правительства, в 2022 году будет несколько переносов рабочих дней, в частности:

с понедельника 7 марта - на субботу 12 марта

с понедельника 27 июня - на субботу 2 июля

Общежития для студентов могут подорожать

Кабмин утвердил концепцию государственной целевой программы восстановления и расширения сети общежитий для студентов вузов. Программа рассчитана на 2022-2026 годы. Указ президента о расширении сети общежитий был принят в июне этого года. Но саму программу в этом году не запустят - на это нет денег. Как указано в пояснительной записке, в 2021 году можно провести лишь планирование и определиться, что предстоит сделать.

Стоит отметить, что со студенческими общежитиями в стране уже давно - большие проблемы. Многие вузы общежитий для учащихся либо вообще не имеют, либо могут поселить в них только ограниченное количество студентов. Уровень общежитий - отдельный вопрос. О комфорте проживания в большинстве общежитий говорить вообще не приходятся. Поэтому родителям приходится тратиться на съемные квартиры.

На сегодня в стране работает больше 280 вузов, в которых учится порядка 1,3 тысячи студентов. И по меньше мере, половина из них нуждается в общежитиях. Но большинство общежитий - это объекты эконом-класса - с коридорной системой, душем в подвале, кухней и санузлами в коридоре. В комнатах живет по 4-8 человек. Таких объектов - порядка 80%. Жизнь в подобных условиях - сплошной стресс для учащихся, - указано в преамбуле к концепции.

Есть также общежития отельного типа с отдельными санузлами для каждой комнаты. Но и они далеки от стандартов комфортного проживания - есть проблемы с мебелью, нет условия для занятий спортом и пр.

На данный момент рассматривается несколько вариантов решения проблемы с общежитиями.

Первый — общежития, как и сейчас, оставят на попечении вузов, чтобы они и дальше финансировали их ремонты и обустройство. Но это вряд ли кардинально улучшит ситуацию в обозримом будущем - признают в Кабмине.

Второй вариант - привлечение средств государственного и местных бюджетов, вузов, международных грантов, благотворительных взносов. Его в правительстве считают оптимальным. Целью новой программы является расширение сети общежитий отельного типа (сейчас их всего 5% от общего количества), повышение уровня комфортности, внедрение энергосберегающих технологий, установку счетчиков прямо в комнатах.

Но пока неясно как это отразится на ценах. Сейчас по законодательству оплата за студенческие общежития не может превышать 40% от минимальной стипендии. И, как указано в концепции, эта сумма не покрывает затрат на содержание общежитий. Так что не исключено, что студентам придется платить за общежития больше.

Есть еще один нюанс - сколько мест в обновленных общежитиях достанутся именно студентам. Ведь сейчас за деньги в студенческих общежитиях могут поселиться и совершенно посторонние люди - нужно лишь договориться с администрацией, а сделать это несложно.

Безвиз на Маврикий

Кабмин дал добро на подписание соглашения с республикой Маврикий о взаимной отмене виз.

Маврикий - это небольшой островное государство в Индийском океане, знаменитое своими пляжами, рифами и шикарными отелями. Входит в перечень туристических направлений VIP-класса. Только недельной проживание в отеле уровня 5 звезд стоит в среднем 2 тысячи евро. Полный же пакет потянет на 3,5-4,5 тысячи на человека.

Сейчас граждане Маврикия для поездок в нашу страну оформляют электронные визы. Наши граждане, кроме туристов, въезжающих на срок до 90 дней, также должны оформлять визу.

По соглашению предусматривается безвиз для граждан обоих государств на 180 дней, если срок пребывания в стране не превышает 90 дней. То есть, визовые послабления касаются, главным образом, граждан Маврикия, ведь украинские туристы и так могут пользоваться безвизом на 90 дней.