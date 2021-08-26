Укравтодор потратил на выплату долгов 10 млрд грн

Расходы "Укравтодора" на выплату долгов за последний год выросли вдвое, сообщает 24 Канал.

Расходы "Укравтодора" с начала 2021 года на обслуживание долговых обязательств выросли до 10 млрд грн. Это вдвое больше, чем в прошлом году, свидетельствуют данные "Spending".

Отмечается, что "Укравтодор" тратил на выплату долгов около 5-6 млрд грн. Так, в 2018 году эти расходы составили 5,34 млрд грн, в 2019 году — 6,77 млрд грн, в 2020 году — 5,35 млрд грн.

Однако, в 2021 году эти расходы резко возросли. В частности, почти за 8 месяцев 2021 года уже выплачено 10,48 млрд грн.