Порошенко получил ожог глаз в результате обливания зеленкой

Экс-президент Петр Порошенко вследствие обливания его зеленкой получил ожог глаз второй степени. Об этом заявил экс-заместитель главы Службы безопасности Украины и депутат Киевсовета Виктор Кононенко, сообщает Укринформ.

"На сегодня у Петра Алексеевича ожог глаз второй степени. Как это повлияет на его зрение - врачи не знают. И это можно будет определить только в течение какого-то времени", - сказал он.

Кононенко рассказал, что первая попытка нападения на Порошенко была осуществлена, когда зеленую смесь пытались сбросить с моста на Аллее Героев Небесной Сотни.

"Но в конце концов воспользовались "узким местом" у Мемориала, где колонна остановилась по просьбе членов семей погибших героев", - напомнил он.

"Хочу также обратить внимание на то, что Управление госохраны, которое должно гарантировать безопасность охраняемому лицу, почему-то сняло с охраны Петра Порошенко трех человек", - утверждает Кононенко.

Он уверяет, что еще накануне, 23 августа, УГО имело информацию о том, что нанятые группы "титушок" будут атаковать Порошенко.

24 августа после празднования Дня Независимости уроженец Черниговской области, 1999 года рождения облил зеленкой экс-президента Петра Порошенко.

По данному факту следователи Печерского управления полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.