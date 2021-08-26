На складах ТЭС не хватает угля: что будет с тарифами

В Украине на складах ТЭС находится в 2 раза меньше угля, чем запланировано на конец августа, сообщает УНИАН.

Об этом говорится в обзоре работы энергосистемы от "Укрэнерго".

"Ситуация с накоплением угля на складах ТЭС не меняется и остается критической. По состоянию на утро 25 августа на складах ТЭС находится 750 тыс тонн угля, что на 1,7% меньше, чем на начало предыдущей недели (16 августа - 763 тыс тонн). В то же время увеличились запасы газового угля по сравнению с началом предыдущей недели - на 2,2% до 501 тыс тонн (16 августа - 490 тыс тонн). Это является следствием уменьшения производства электроэнергии на ТЭС в течение выходных дней. В результате за последние три дня запасы газового угля увеличились на 33,2 тыс тонн" , - отметили в "Укрэнерго".

Объем антрацитового угля по сравнению с началом предыдущей недели уменьшился на 8,8% до 249 тыс тонн.

В "Укрэнерго" подчеркнули, что газового угля накоплено в 2,3 раза меньше в соответствии с графиком, тогда как антрацитового - в 1,5 раза.

На складах ТЭЦ на 25 августа находится 168 тыс тонн угля, что на 9,9% меньше, чем по состоянию на 16 августа (185 тыс тонн).

Что будет с тарифами:

В случае катастрофической нехватки угля на складах ТЭЦ и ТЭС возможно потребуется его экстренная закупка за границей. В свою очередь это приведет к росту цен на топливо и возможно станет причиной для роста тарифов для населения.