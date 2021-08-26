Toyota Hilux получила топовую версию GR Sport

Показали ее в Таиланде, причем дебютировала она сразу в двух исполнениях и одно из них – ну очень необычное, сообщает АвтоПортал.

Дело в том, что наряду со стандартным Toyota Hilux GR Sport неожиданно предложили и его заниженную версию Lo-Floor. Ее клиренс уменьшен с 217 до 164 мм. Оба варианта получили обвес, а стандартный пикап – еще и новую решетку радиатора и 18-дюймовые диски.

Салон Toyota Hilux GR Sport отделан кожей и замшей, а педали украшены металлическими накладками. Комплектация включает 8-дюймовый тачскрин, камеры кругового обзора, контроль разметки и слепых зон.

Под капотом – никаких изменений: пикап Тойота оснащен 2,8-литровым 204-сильным турбодизелем и 6-ступенчатой АКПП. Версии с высоким клиренсом усилили подвеску и заменили амортизаторы.

Если дорестайлинговый Toyota Hilux GR Sport продавался только в Южной Америке и Африке, то теперь спортивный вариант пикапа будет предложен в гораздо большем количестве стран. Хотя вряд ли заниженный Lo-Floor вряд ли предложат за пределами Азии.