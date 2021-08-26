В Украине возможна вспышка коронавируса среди детей

В Украине 1 сентября начинается новый учебный год, который стартует в обычном режиме работы. Врач-эпидемиолог Людмила Мухарская рассказала об угрозе вспышки коронавируса среди детей, сообщает РБК-Украина.

"Среди детей риск возникновения вспышки существует. Примером является ситуация в одном из детских лагерей (вспышка в лагере "Молодая гвардия" в Одессе)" , - сообщила она.

По ее словам, есть разговоры, чтобы вакцинировать всех детей. Для этого нужно подготовить нормативную базу, распорядительные документы, которые будут вводить эту вакцинацию.

Сейчас в Украине разрешено прививать детей от 12 лет. Но тех, у которых есть показания для этого: какие-то хронические заболевания, например.

Анастасия Рокитна