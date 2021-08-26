РФ разместила в Крыму корабли, оснащенные ракетой

Украина владеет информацией, что Российская Федерация как государство-оккупант уже разместила в украинском Крыму корабли, которые оснащены крылатой ракетой "Калибр".﻿ Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает УНИАН.

"Я могу отметить сегодня, что когда речь идет о контроле над милитаризацией Крыма, безусловно мы видим, что и как передвигается в Крым, как Крым превращен в большую военную базу. И мы знаем, что на полуострове уже размещены потенциальные носители ядерного оружия, в частности корабли, оснащенные крылатой ракетой "Калибр". У нас есть достаточно информации о том, что происходит" , - сказал министр.