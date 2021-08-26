В ОП подтвердили визит Зеленского в Молдову

В Офисе президента подтвердили информацию о том, что Владимир Зеленский посетит Молдову. Визит запланирован на 27 августа, сообщает Зеркало недели.

"В пятницу, 27 августа, президент Украины Владимир Зеленский по приглашению главы Молдавского государства Майи Санду посетит Кишинев по случаю 30-й годовщины независимости Республики Молдова" , - сообщили в ОПУ.

Указано, что в рамках визита Зеленский проведет двусторонние переговоры с президентом Молдовы. Также Владимир Зеленский примет участие в многосторонней встрече глав иностранных делегаций.