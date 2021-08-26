Заробитчане рискуют попасть в трудовое рабство за границей

Трудовые мигранты из Украины нередко рискуют попасть в трудовое рабство, отправляясь на заработки в другие страны.

Об этом говорится в сюжете "5 канала".

"Большинство работников работают без надлежащего оформления. То есть без надлежащей защиты, без соответствующего страхования рисков, связанных с трудовой деятельностью. И государства не защищают их никоим образом, потому что они нелегальные работники" , – пояснил член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

К тому же, по словам экспертов, кроме тяжелого труда, отсутствия соцгарантий и слабой охраны труда, украинских трудовых мигрантов за границей ждет еще одна проблема – личная безопасность. Достаточно вспомнить последние этнические конфликты в европейских столицах.