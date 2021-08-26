Талибы поместили бывшего президента Афганистана под домашний арест

Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан" поместило под домашний арест бывшего президента страны Хамида Карзая и председателя Высшего совета национального примирения Абдуллу Абдуллу, сообщает Интерфакс.

По его данным, и Карзай, и Абдулла сейчас лишены личной охраны. Их охраняют сами талибы.

CNN отмечает, что еще в понедельник талибы конфисковали оружие у охраны Карзая. Также они забрали личный транспорт бывшего президента. В среду ту же операцию провели у Абдуллы.

И Карзай, и Абдулла в августе решили не покидать захваченный "Талибаном" Афганистан. Оба проводили консультации с талибами по вопросу формирования инклюзивного правительства.