В РФ украинцам с двойным гражданством разрешили работать на госслужбе

Президент России Владимир Путин 25 августа подписал указ, разрешающий принимать на государственную службу без доступа к гостайне россиян, имеющих иностранное гражданство, при невозможности отказаться от него. Это касается и выходцев из Украины﻿. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает Деловая столица.

При этом он подчеркнул, что это касается небольшого количества людей.

"Этот документ, он ориентирован на очень небольшое количество людей. На очень небольшое количество граждан России, которые действительно оказались в ситуации, когда де-факто они являются гражданами России и устраиваются на государственную, муниципальную службу и востребованы на этой службе, но де-юре у них остается гражданство другой страны, которое они… просто не могут ничего с этим сделать" , — сказал Песков.

В качестве примера он привел тех, кто имеет украинское гражданство.

"Люди, которые уехали из Украины. Они не могут ни связаться с кем-то в Украине, ни приехать туда, это просто чрезвычайно опасно для них. То есть де-факто они уже не считают себя гражданами Украины, но де-юре они где-то числятся. То есть речь идет, наверное, там о сотнях людей, не больше" , — подчеркнул он.

По словам представителя Кремля, именно для этих людей было сделано такое исключение.