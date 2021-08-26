Съемки "Холостячки" продолжаются: новое фото Златы Огневич

Съемки второго сезона популярного реалити-шоу "Холостячка" продолжаются. Злата Огневич ищет мужчину, с которым будет строить отношения. Ведущий проекта Григорий Решетник опубликовал новое фото со съемочной площадки, сообщает 24 Канал.

Певица невероятно счастлива, что стала главной героиней романтического шоу и имеет такой опыт в жизни. Она неоднократно отмечала, что уже очень ждет осени, чтобы разделить счастье с поклонниками.

Ведущий Григорий Решетник в своем инстаграме распространил снимок, на котором изображен с "Холостячкой". Злата Огневич предстала перед камерой в соблазнительном и дерзком образе. Она надела костюм изумрудного цвета, состоявший из пиджака и брюк. Пиджак застегивался всего на одну пуговицу, поэтому из-под него было видно соблазнительное черное боди с кружевом.

"Грандиозная премьера самого романтичного шоу страны состоится 17 сентября. Я знаю, что вы очень ждете," , – написал Григорий под фотографией.