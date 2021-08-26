Украинцы стали чаще сталкиваться с мошенниками в интернете

За последние полгода 45% опрошенных украинцев сталкивались с попытками онлайн-мошенничества, в то же время в прошлом году этот показатель был вдвое меньше - 22%, сообщает УНИАН.

Такие данные приводит ресурс OLX согласно результатам опроса 55 тысяч покупателей и продавцов в августе.

Чаще всего с начала года атакуют жителей крупных городов - две трети случаев. Больше всего страдают от онлайн-мошенников жители Киевской, Днепропетровской и Харьковской областей. Хотя киберпреступники и пытаются обмануть активнее женскую аудиторию, однако попадают на схемы как мужчины, так и женщины (40% и 60% соответственно).

При этом более чем половиной мошеннических случаев (54%) оказалась продажа несуществующих товаров с предоплатой. На втором месте (28%) - фишинговая атака, когда в мессенджерах пользователям присылали вредную ссылку на поддельную платежную форму. На третьем месте (11%) - мошенничества с отправкой фейковых скриншотов/квитанций об уплате товара. Схема с подставным курьером, когда приезжает таксист, и мошенник-покупатель убеждает быстро отдать ему товар, обещая зачисление средств на счет продавца, - уже не столь популярна, однако и с ней столкнулись 7% пользователей.

"После фишинговых атак мошенников в 2021 году во время онлайн-шопинга, 14% жертв потеряли свои средства. В подавляющем большинстве случаев - 83% - сторонние ссылки на вредоносные сайты поступали в мессенджеры (Telegram, Viber, WhatsApp). Еще 6% жертв получили фишинговую ссылку через SMS, а вот через почту мошенники практически не атакуют рядовых украинцев - таких попыток зафиксировано лишь 2%" , - говорится в сообщении.

По сравнению с аналогичным опросом OLX в 2020 году, значительно снизилась доля украинцев, которые обратятся в полицию и Службу поддержки ресурса в случае мошенничества. Процент украинцев, которые бы обратились к правоохранителям из-за мошеннических действий, упал с 21% до 10%.

"За последние полгода 6 тысяч респондентов из 55 тысяч опрошенных получали фишинговую ссылку от мошенников. 18% украинцев, которые попадали на мошенничество в 2021, не знают ни одного способа защиты своих платежных данных. А о методах противодействия мошенничеству 53% опрошенных в этом году уже узнали из соцсетей, 34% - от друзей, 21% - по телевидению, а 15% - с образовательного сайта "Онлайн защита" , - отметил руководитель отдела бизнес-аналитики OLX Украина Виктор Нобиуз.

По его словам, почти 40% украинцев уже знают, что присланные ссылки от малознакомых людей могут быть мошеннической атакой, поэтому не открывают их и не обсуждают финансовые вопросы в мессенджерах, если собеседник ведет себя подозрительно. Каждый пятый проверяет пользователя по номеру телефона, каждый седьмой - внимательно вчитывается в содержание сторонних SMS и email-писем, а каждый десятый - проверяет ссылки сайтов, чтобы не попасть на мошеннический сайт-копию.