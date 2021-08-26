В МОЗ сообщили, что с 2022 года заработает новая модель поступления в интернатуру

С 1 января 2022 будут действовать новые правила прохождения интернатуры, сообщает Цензор.НЕТ.

Соответствующий приказ Минздрава от 22 июня 2021 года № 1254 зарегистрировали в Министерстве юстиции.

"Мы вводим управляемую систему подготовки врачей-интернов, чтобы Украина в случае наступления кризиса вновь не оказалась без специалистов нужных профессий. Со следующего года именно Министерство здравоохранения будет определять приоритетные специальности для подготовки в интернатуре, исходя из кадровых потребностей государства. Также мы будем утверждать перечень способных баз стажировки врачей-интернов", - подчеркнул глава Минздрава Виктор Ляшко.

Среди основных изменений:

