Кабмин согласовал ряд кадровых изменений: полный список уволенных
На сегодняшнем заседании Кабинета министров произошел ряд кадровых изменений, сообщает Вести.
Полный список опубликовал народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.
Кабмин определил победителей конкурса на занятие должностей государственной службы категории "А":
- Председатель Государственного агентства автомобильных дорог - Кузькин Евгений Юрьевич.
- Заместитель Председателя Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей - Косинский Роман Валерьевич.
- Заместитель Председателя Государственной авиационной службы по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации - Журавлев Михаил Олегович
- Заместитель Председателя Государственного агентства лесных ресурсов по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации - Смаль Виктор Игоревич.
Кабмин уволил:
- Тафтай Владимира Владимировича с должности Председателя Государственного космического агентства Украины.
- Дегнеру Игоря Анатольевича с должности заместителя Председателя Государственной службы Украины по вопросам труда.
- Смаля Виктора Игоревича с должности заместителя Председателя Государственного агентства лесных ресурсов по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
- Малецкого Александра Николаевича с должности заместителя председателя правления Пенсионного фонда по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
Кабмин назначил:
- Бондарь Анастасию Александровну заместителем Министра культуры и информационной политики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
- Тафтай Владимира Владимировича Председателем Государственного космического агентства.
- Беня Владимира Петровича первым заместителем Председателя Государственного космического агентства Украины.
- Дегнеру Игоря Анатольевича первым заместителем Председателя Государственной службы Украины по вопросам труда
- Смаля Виктора Игоревича заместителем Председателя Государственного агентства лесных ресурсов по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
- Малецкого Александра Николаевича заместителем Председателя правления Пенсионного фонда по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
Кабмин согласовал назначение:
- Ярмольского Андрея Игоревича заместителем председателя Волынской областной государственной администрации.
- Савченко Тараса Григорьевича первым заместителем председателя Сумской областной государственной администрации.