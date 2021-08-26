Кабмин определил правила по прекращению массовых беспорядков

Правительство составило механизм взаимодействий правоохранительных органов и органов власти по прекращению массовых беспорядков. Соответствующее постановление было опубликованно на Правительственном портале, сообщает Корреспондент.

Согласно документу, основным субъектом, на который возлагается пресечение массовых беспорядков, является Национальная гвардия, другими субъектами - Национальная полиция, Госпогранслужба, СБУ, Военная служба правопорядка в Вооруженных Силах, ГСЧС, местные госадминистрации и органы местного самоуправления.

Документ содержит четкое определение понятия "массовые беспорядки". Там указано, что субъекты могут применять комплекс мер превентивного и принудительного характера, осуществляемые для прекращения противоправных действий участников массовых беспорядков.

В районе массовых беспорядков они также имеют право проводить специальную операцию по пресечению беспорядков с привлечением в случае необходимости сил Госпогранслужбы и/или СБУ.

При наличии информации о возможных нарушениях общественного порядка во время проведения массовых мероприятий, а также в случае совершения их участниками противоправных действий, угрожающих общественной безопасности, по письменному решению руководителя территориального органа Национальной полиции образуется оперативный штаб.

Этот порядок действует в мирное время, кроме периода чрезвычайного положения.