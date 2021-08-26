Нападавшего на Порошенко отпустили без уведомления о подозрении

Лицо, совершившее нападение на пятого президента, лидера "ЕС" Петра Порошенко во время Марша Патриотов 24 августа, отпустили из полиции без каких-либо мер, сообщает Деловая столица.

Об этом журналистам возле Печерского райотдела полиции сообщил адвокат Игорь Головань.

Адвокат отметил, что правоохранители по команде сверху пытаются «спустить на тормозах» это дело и квалифицировать ее как обычное мелкое хулиганство.

"Человек, который совершил это нападение, — его уже отпустили. Его сначала спрятали в полиции. Как нам сейчас сообщили, не предъявлено подозрение, не сделано практически ничего. Человек только вызван, как нам сказали, на завтра для сообщения о подозрении. Это произойдет или нет, можно делать ставку" , — иронизирует Головань.

По его словам, нападение было совершено группой лиц (минимум трое) в связи с политической деятельностью Петра Порошенко, а это 346 статья УК — нападение на государственного деятеля.