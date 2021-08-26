Нападавшего на Порошенко отпустили без уведомления о подозрении
Лицо, совершившее нападение на пятого президента, лидера "ЕС" Петра Порошенко во время Марша Патриотов 24 августа, отпустили из полиции без каких-либо мер, сообщает Деловая столица.
Об этом журналистам возле Печерского райотдела полиции сообщил адвокат Игорь Головань.
Адвокат отметил, что правоохранители по команде сверху пытаются «спустить на тормозах» это дело и квалифицировать ее как обычное мелкое хулиганство.
"Человек, который совершил это нападение, — его уже отпустили. Его сначала спрятали в полиции. Как нам сейчас сообщили, не предъявлено подозрение, не сделано практически ничего. Человек только вызван, как нам сказали, на завтра для сообщения о подозрении. Это произойдет или нет, можно делать ставку", — иронизирует Головань.
По его словам, нападение было совершено группой лиц (минимум трое) в связи с политической деятельностью Петра Порошенко, а это 346 статья УК — нападение на государственного деятеля.
"Мы не дадим «замылить» это дело. Еще раз напомню, что Нацполиция фактически саботировала расследование нападения на Петра Порошенко, которое было совершено у здания ГБР два года назад. Не расследуются существующие производства о незаконной слежке за пятым президентом, то есть это не может происходить иначе, как при руководстве высших ступеней нашей власти", — резюмирует Игорь Головань.