Итальянский самолет с 98 пассажирами попал под обстрел

Самолет итальянских Военно-воздушных сил попал под обстрел во время эвакуации беженцев в аэропорту Кабула, сообщает УНИАН.

На борту находились 98 граждан Афганистана. Отмечается, что в результате обстрела раненых и убитых среди пассажиров и экипажа нет.

Огонь открыли, когда самолет уже поднялся в небо, двигатели работали на максимальной мощности, чтобы транспорт мог взлететь.

Пилотировала испанская военнослужащая Военно-воздушных сил. СМИ пишут, что она проявила хладнокровие и выполнила манёвр уклона, отклонившись от указанной траектории из-за обстрелов из пулеметов.

Затем самолет продолжил свой путь по запланированному маршруту и доставил беженцев на авиабазу в Кувейте. Оттуда афганцев переправили в Италию на танкере.