У аэропорта Кабула прогремел взрыв (Обновлено)

Возле аэропорта Кабула произошел взрыв. Информацию подтвердил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в своем Twitter-аккаунте, сообщает Лента.Ру.

По его словам, в настоящий момент нет официальных данных о пострадавших.

We can confirm an explosion outside Kabul airport. Casualties are unclear at this time. We will provide additional details when we can. — John Kirby (@PentagonPresSec) August 26, 2021

"Мы предоставим дополнительную информацию, когда сможем" , — добавил Кирби.

Взрыв, предположительно, прогремел у отеля Baron. Он расположен рядом с аэропортом, отмечает израильский корреспондент Амишей Штейн в своем Twitter со ссылкой на источники в столице.

Ранее в этой гостинице размещались британские военные. По словам корреспондента, на месте много пострадавших.

#BREAKING: Local media in Afghanistan: 11 people have been killed and dozens more injured in the explosion outside of Kabul airport. — Amichai Stein (@AmichaiStein1) August 26, 2021

"11 человек погибли, еще десятки получили ранения в результате взрыва возле аэропорта Кабула", - написал Амишей Штейн.

Предполагается, что взрыв устроил смертник. Пока эта информация не подтверждена.

BREAKING: At least 3 U.S. troops wounded in suicide bombing outside Abbey Gate at Kabul airport: U.S. officials — Lucas Tomlinson (@LucasFoxNews) August 26, 2021