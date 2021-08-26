У аэропорта Кабула прогремел взрыв (Обновлено)

У аэропорта Кабула прогремел взрыв (Обновлено)

Возле аэропорта Кабула произошел взрыв. Информацию подтвердил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в своем Twitter-аккаунте, сообщает Лента.Ру.

По его словам, в настоящий момент нет официальных данных о пострадавших.

"Мы предоставим дополнительную информацию, когда сможем", — добавил Кирби.

Взрыв, предположительно, прогремел у отеля Baron. Он расположен рядом с аэропортом, отмечает израильский корреспондент Амишей Штейн в своем Twitter со ссылкой на источники в столице.

Ранее в этой гостинице размещались британские военные. По словам корреспондента, на месте много пострадавших.

"11 человек погибли, еще десятки получили ранения в результате взрыва возле аэропорта Кабула", - написал Амишей Штейн.

Предполагается, что взрыв устроил смертник. Пока эта информация не подтверждена.

"По меньшей мере 3 военных США ранены в результате взрыва террориста-смертника у ворот Abbey Gate в аэропорту Кабула", - сообщил корреспондент Fox News Лукас Томлинсон.
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