У аэропорта Кабула прогремел взрыв (Обновлено)
Возле аэропорта Кабула произошел взрыв. Информацию подтвердил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в своем Twitter-аккаунте, сообщает Лента.Ру.
По его словам, в настоящий момент нет официальных данных о пострадавших.
"Мы предоставим дополнительную информацию, когда сможем", — добавил Кирби.
Взрыв, предположительно, прогремел у отеля Baron. Он расположен рядом с аэропортом, отмечает израильский корреспондент Амишей Штейн в своем Twitter со ссылкой на источники в столице.
Ранее в этой гостинице размещались британские военные. По словам корреспондента, на месте много пострадавших.
"11 человек погибли, еще десятки получили ранения в результате взрыва возле аэропорта Кабула", - написал Амишей Штейн.
Предполагается, что взрыв устроил смертник. Пока эта информация не подтверждена.
"По меньшей мере 3 военных США ранены в результате взрыва террориста-смертника у ворот Abbey Gate в аэропорту Кабула", - сообщил корреспондент Fox News Лукас Томлинсон.